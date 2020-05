Mais duas mulheres morrem por coronavírus no DF

PUBLICIDADE 

Na tarde desta terça-feira (12) o Governo do Distrito Federal (GDF) registrou duas novas mortes por coronavírus na capital. A primeira vítima, moradora do Riacho Fundo II, tinha 80 anos. Ela foi internada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) no dia 9 e veio a óbito nesta terça-feira (12). Era portadora de comorbidades ( Hipertensão, Diabetes Melitus e Doença Renal Crônica).

A segunda vítima, moradora de Planaltina, tinha 89 anos. Teve inicio dos sintomas no dia 30 de abril e foi à óbito no ultimo dia 10. Não era portadora de comorbidades. Com essas duas ocorrências, o DF registra, hoje, 45 mortes por Covid-19.

No painel do GDF constam 46 mortes, porém, como detalha o Boletim CIEVES, uma dessas ocorrências pertence ao estado de Goiás (Novo Gama) porque a vítima residia lá e foi atendida e faleceu numa unidade de saúde do DF.

De acordo com o boletim mais recente divulgado pelo GDF nesta terça-feira (12), o DF registrou 29 novos casos confirmados de coronavírus entre ontem e hoje. Com os novos diagnósticos a capital chegou a 2.829.

Segundo dados mais recentes, o número de casos recuperados confirmados permanece em 1.440. O número de casos ativos passou para 1.158.

