Mais de mil pacientes são beneficiados com oxigenoterapia em casa

Por meio de assinatura de contrato emergencial, a Secretaria de Saúde fará locação de concentradores de oxigênio domiciliar e portátil e, dessa forma, 1.200 pacientes que dependem da oxigenoterapia vão poder manter essa cobertura e novos pacientes também serão contemplados.

“Tínhamos uma fila de espera com 132 pacientes e agora todos serão atendidos. Com esse contrato, vamos poder agilizar a desospitalização de pacientes internados e ainda evitar a reinternação de pessoas dependentes de oxigênio que não estavam com este suporte”, comemora a diretora de Serviços de Internação, Arilene de Souza Luís.

O contrato assinado ainda dará mais segurança ao Distrito Federal durante o período da pandemia de coronavírus. “Evitamos expor esses pacientes, que são de alto risco para contaminação do coronavírus, por terem doença pulmonar crônica. Também já teremos preparo para receber pacientes que venham a desenvolver a doença pulmonar obstrutiva crônica em razão da injúria pulmonar causada pela infecção”, observa a diretora.

O extrato contratual foi publicado no Diário Oficial do DF nesta segunda-feira (13). O prazo de vigência do contrato é de 180 dias ou até a conclusão do processo regular de compra, o que ocorrer primeiro.

Com informações da Agência Brasília