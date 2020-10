Mais de dois mil brinquedos distribuídos em Samambaia

PUBLICIDADE

Não poderia ser diferente. Um Dia das Crianças especial tem de ter brinquedos. E foi isso que ocorreu em Samambaia. Tomando as devidas precauções devido a pandemia do novo coronavírus, mais de dois mil brinquedos foram distribuídos nesta segunda-feira (12), nas ruas onde moram pessoas mais vulneráveis. Essa era a proposta da campanha “Vem Brincar Comigo”, idealizada pela primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha.

“Uma senhora me parou na fila e disse que pela primeira vez a filha tinha ganhado uma boneca. Isso porque ela tinha mais de uns cinco anos”, disse emocionado o administrador de Samambaia, Gustavo Aires. “Esse é o objetivo do governador Ibaneis Rocha, levar um pouco de alegria para as pessoas que, muitas vezes, não têm condições de comprar um objeto como esse”, concluiu Aires.

Desde o dia 25 de agosto, os órgãos de governo estavam recebendo as doações, no qual o resultado pôde ser visto na manhã desse dia das crianças. Bolas, carrinhos, bonecas estavam entre os itens distribuídos nos Morros do Macaco, Sabão e na Expansão da cidade.

“Eu quero agradecer muito. Que vocês possam voltar mais vezes aqui. Fiquei muito feliz”, comentou Ellen Medeiros, uma das crianças que foi presenteada.