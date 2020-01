Mais de 700 PMs concluem curso e reforçam policiamento do DF

PUBLICIDADE 

718 militares concluíram, na quinta-feira (9), o VI Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do DF (PMDF). Agora, os profissionais estão prontos para reforçar a corporação no combate à criminalidade da capital federal.

A formatura dos “praças” foi realizada no Estádio Nacional Mané Garrincha. O governador em exercício, Paco Britto, fez curto discurso de parabenização à corporação. “Escolher ser policial militar envolve saber que a missão de vocês reserva enormes adversidades, mas também grandes vitórias. A população de Brasília precisa de vocês”, afirmou Britto.

Requisitos e capacitação

Há uma série de requisitos para fazer parte da Polícia Militar do DF. Umas das principais exigências é a formação em curso de nível superior, diferentemente de outras unidades da federação, que pedem apenas o ensino médio.

Também é necessário ter nacionalidade brasileira; ter no mínimo 18 anos e no máximo 30; altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres; possuir Carteira Nacional de Habilitação válida (no mínimo categoria B); ter boa saúde física e mental, entre outros requisitos que antecedem prova objetiva e discursiva, teste de aptidão física e a avaliação médica, psicológica e de antecedentes criminais.

Uma novidade no curso, que começou em junho do ano passado, foram as instruções de policiamento para as áreas rurais. “Eles passaram três dias no centro de treinamento da Marinha [do Brasil] para passar pelos obstáculos que esses locais oferecem. Dessa forma, será possível melhorar o policiamento nessas regiões”, garante o comandante da Escola de Formação dos Praças, major Alessandro Arantes.

Mais cursos à vista

Em evento realizado no Salão Branco do Palácio do Buriti, o GDF promoveu ato convocatório com a presença de 85 aprovados no último concurso para oficiais da PMDF. A turma deverá iniciar o curso de formação em fevereiro deste ano.

Com informações da Agência Brasília