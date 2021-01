Mais de 7 mil pessoas já foram vacinadas no DF

PUBLICIDADE

Em dois dias de vacinação, o Distrito Federal vacinou mais de 7 mil pessoas. A imunização começou oficialmente às 10h de terça-feira (19) e segue nos próximos dias. A Secretaria de Saúde estima que as primeiras doses sejam todas aplicadas em até cinco dias.

Nesta primeira fase, estão sendo vacinados profissionais de saúde que trabalham na linha de frente de combate ao novo coronavírus, idosos que vivem em unidades de acolhimento, cuidadores destes idosos, indígenas e deficientes físicos que estão em instituições de acolhimento.

Ao todo, 15 hospitais estão aplicando a vacina inicialmente. Todos receberam as doses da Rede de Frio. A vacina utilizada pelo GDF é a Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan-SP em parceria com a chinesa Sinovac Biotech. O DF recebeu 106.160 doses na segunda (18).

Ressalta-se que a Coronavac exige vacinação em duas doses. Após receber a primeira, o paciente tem de tomar a segunda dose em um intervalo de 14 a 28 dias. A Secretaria de Saúde também pede que as pessoas que não se encaixam no grupo prioritário (citado no primeiro parágrafo) não procure as unidades de saúde neste primeiro momento.

Confira o balanço dos dois primeiros dias de vacinação contra a Covid-19:



*Região de Saúde Central: asas Sul e Norte, lagos Sul e Norte, vilas Planalto e Telebrasília, Varjão, Cruzeiro, Noroeste, Sudoeste/Octogonal

Número de vacinados: 1.274

*Região de Saúde Centro-Sul: Guará, Estrutural, SIA, SCIA, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II

Número de vacinados: 606

* Região de Saúde Norte: Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal

Número de vacinados: 1.176

* Região de Saúde Oeste: Brazlândia, Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol

Número de vacinados: 1.417

* Região de Saúde Sudoeste: Samambaia, Taguatinga, Recanto das Emas, Vicente Pires, Águas Claras e Arniqueira

Número de vacinados: 1.469

* Região de Saúde Sul: Gama e Santa Maria

Número de vacinados: 1.001

* Região de Saúde Leste: Paranoá, Itapoã, São Sebastião e Jardim Botânico

Número de vacinados: 466

Total de vacinados: 7.409