Mais de 60 pessoas foram atendidas em posto para pacientes com sintomas respiratórios

No primeiro dia de funcionamento do Posto de Atendimento Rápido para Pacientes com Sintomas Respiratórios, nessa segunda-feira (23), foram atendidos 64 pacientes. Em tempo recorde, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) montou a estrutura na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante, frente ao aumento da circulação do novo Coronavírus no DF.

“A orientação é de que pessoas com sintomas leves causados pela doença, como coriza e dor de cabeça, permaneçam em casa. Nessas situações, não é necessário atendimento médico. Sair de casa pode trazer outras consequências. É possível transmitir o vírus ou, até mesmo, ser contaminado caso não esteja com a doença. Apenas pacientes com falta de ar e febre devem procurar o atendimento no local”, alertou o diretor-presidente do IGESDF, Sérgio Costa.

Com funcionamento 24 horas, o espaço conta com dois médicos, dois enfermeiros e dois técnicos de enfermagem para cada turno. Para montar a escala, foram contratados 19 profissionais. Há sala para triagem/classificação, oito poltronas para atendimentos e medicação (se necessário) e dois leitos de emergência.

A instalação foi feita após parceria firmada entre o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), a Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde (MS) para fortalecer o combate e a disseminação do coronavírus.

Fluxo

Os pacientes que chegarem com sinais e sintomas que preencham os critérios de definição de caso suspeito serão acolhidos e encaminhados para espaço reservado. Aqueles que apresentarem os sintomas, terão amostras coletadas e encaminhadas ao Laboratório Central (Lacen) para verificação. Os considerados suspeitos serão orientados a fazer isolamento em suas residências. Pacientes que forem direcionados para os leitos de emergência vão ser estabilizados e imediatamente transferidos para um hospital de referência da rede pública.

Plano

As novas evoluções no cenário epidemiológico do coronavírus, poderão implicar mudanças no plano de contingência atual, do DF e Nacional. O cenário está sendo monitorado sistematicamente, tendo em vista o desenvolvimento de conhecimento científico e evolução dos quadros, para garantir que o nível de resposta seja adequado e as medidas correspondentes sejam adotadas.