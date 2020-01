Mais de 6 mil jovens participam do Esporte nas Férias

PUBLICIDADE 

Desde o dia 21 de janeiro, a programação da quinta edição do Esporte nas Férias está a todo vapor nos 12 centros olímpicos e paralímpicos do Distrito Federal. Ao todo 6.106 crianças e jovens de 4 a 17 anos, com ou sem deficiência, já se inscreveram gratuitamente no projeto e praticam, diariamente, atividades diversas nas unidades esportivas. Os interessados podem procurar os locais até o fim da programação – 7 de fevereiro, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30, de terça a sexta-feira.

É o caso da pequena Giordana Martins de Araújo, de 8 anos, que faz desenvolvimento motor no Centro Olímpico e Paralímpico do Riacho Fundo I. Desde a semana passada a menina aproveita o período que passa no local, durante a tarde, para praticar outras modalidades, como voleibol e natação. “Acho muito divertido ficar por aqui nas férias, porque é muito divertido, ajuda no meu desenvolvimento e faço novas amizades. Quando a colônia de férias acabar, quero continuar fazendo outros esportes”, avisa.

Para a subsecretária dos Centros Olímpicos e Paralímpicos da Secretaria do Esporte e Lazer, Andrea Barbosa, o projeto traz oportunidades para a comunidade. “É um momento em que chamamos essas crianças que estão fora do ambiente escolar para o equipamento do Estado, com esporte e lazer, com outras crianças e professores capacitados. Ao mesmo tempo é uma grande oportunidade para chamar a população para conhecer nossas unidades esportivas e frequentá-las o restante do ano”, explica.

A iniciativa lembra uma colônia de férias, com a suspensão das aulas para crianças e jovens e total integração entre alunos e não alunos. São ofertadas modalidades esportivas semelhantes à grade de aulas habitual, além de torneios curtos, desafios individuais e coletivos. Entre as modalidades ofertadas também há oficinas e brincadeiras pedagógicas.

O responsável legal da criança ou do jovem precisa comparecer à secretaria de um dos centros e preencher a ficha para efetivar a matrícula. As aulas para adultos continuam normalmente.

Esporte nas Férias

Inscrições abertas na secretaria das unidades: de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Atividades:

De 21 de janeiro a 7 de fevereiro, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30.

Nos centros olímpicos e paralímpicos: Brazlândia, Estrutural, Gama, Parque da Vaquejada, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Setor O e Sobradinho.

Com informações da Agência Brasília.