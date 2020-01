Mais de 5kg de maconha apreendidos na Samambaia

PUBLICIDADE 

Policias militares da Rotam prenderam no início da tarde de hoje (17), um homem que tinha em sua casa cerca de 5,5kg de substância esverdeada que parecia ser maconha.

Os policiais patrulhavam a Samambaia Sul quando viram em um estacionamento da quadra 505, um homem no interior de um VW/Gol em atitude suspeita. A abordagem foi realizada e no interior do carro foram encontradas duas bitucas de cigarros de maconha.

Indagado a respeito, o homem disse que era usuário e informou que tinha mais droga em sua casa. Em sua residência os militares, com a autorização do abordado, realizaram uma busca e encontraram uma grande quantidade de droga e embalagens que geralmente são utilizados para embalar e manusear o entorpecente. O homem foi preso e encaminhado à delegacia.

Com informações da PMDF.