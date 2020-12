Mais de 400 vagas de emprego no começo da semana

PUBLICIDADE

O comércio segue contratando profissionais para reforçar as equipes, mesmo após o Natal. A área de vendas é a que mais tem oportunidades nas agências do trabalhador do DF nesta segunda-feira (28). São 109 vagas para vendedores, 20 para promotores e 60 para assistentes de vendas. Nenhuma delas pede experiência. Basta que o candidato tenha ensino médio. A remuneração varia de R$ 18,33 ao dia a R$ 1.360 mensais, mais benefícios.

A última semana do ano começa com um total de 466 vagas oferecidas nas agências do trabalhador. O quadro segue com a tendência observada nos últimos meses: mais espaço para profissionais da construção civil, mecânicos e profissionais no setor de serviços. Os salários também se mantêm, tendo a maior remuneração no valor de R$ 3 mil e cinco profissões com remuneração paga por dia ou hora trabalhada, todos acrescidos de benefícios como transporte e alimentação.

Além da área de vendas, que ao longo deste semestre saiu na frente em número de contratações, algumas profissões também concentram grande quantidade de vagas, como é o caso de atendente de central de telemarketing (30), fiscal de prevenção de persas (20) e instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas (35), com salários de R$ 1.096, R$ 1.217 e R$ 1.279, respectivamente, mais benefícios.

Mecânicos

Mecânicos, motofretistas e motofretistas também podem procurar as agências do trabalhador nesta segunda. Para eles, são 25 vagas com remunerações entre R$ 5,32 a hora, pagos em duas oportunidades para motofretistas, e R$ 2 mil mensais, oferecidos em uma vaga de mecânico geral e duas para mecânico de refrigeração.

Para concorrer a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das agências do trabalhador. Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba “empregador”.

