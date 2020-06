Mais de 300 mil testes de covid-19 foram feitos no DF

PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal já realizou, nos regimes de drive-thru e itinerante, 216.700 testes para diagnosticar o novo coronavírus. Destes testes, 10.617, o equivalente a 4,9%, tiveram resultado positivo. Se somados com os testes realizados em hospitais, o número ultrapassa 300 mil.

A métrica utilizada pela pasta para monitorar a curva epidêmica no Distrito Federal (DF) é feita a partir de projeções semanais, utilizando modelos adaptados a partir de estudos do Imperial College. Essas medições indicam que, até o momento, não é possível dizer que a contaminação diminuiu, já que a capital ainda está na fase ascendente da curva.

Com relação aos testes, em comparação com outras unidades da Federação, o DF realiza a maior proporção dos testes, somando os de drive-thru/itinerantes com os testes feitos em hospitais.

A ideia é que a testagem da população ainda siga por esse método mas, que no futuro, seja cada vez mais dirigido para as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), já que além de ser mais eficiente para realizar os testes de acordo com os critérios clínicos, fortalece o vinculo com as equipe de vigilância e atenção a saúde, possibilitando o acompanhamento dos pacientes e seus contatos no período.

Pregão para compra de novos testes

A Secretaria de Saúde (SES) abriu pregão eletrônico para a aquisição de 1 milhão de testes rápidos IgG e IgM para detecção da Covid-19. O custo estimado para a compra do material é de R$ 134.330.000. O processo foi publicado na edição extra de terça-feira (16) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

“O valor de R$ 134 milhões é estimativo, pois espera-se ainda que haja concorrência e economia no pregão, já que várias empresas poderão concorrer e a compra engloba um grande volume de testes”, explica o subsecretário de Administração Geral, Iohan Struck.

O pregão será na modalidade de Registro de Preço, prevendo que seja pago à empresa vencedora somente o quantitativo de testes utilizados, podendo chegar ao uso de até 1 milhão de testes ao longo de um ano.

Prazo para encaminhamento

Empresas interessadas poderão encaminhar as propostas até as 9h do dia 24, data da abertura dos lances do pregão, exclusivamente pelo site de compras da SES.

“Assim que o processo for homologado e a ata registrada, a Secretaria de Saúde poderá fazer uso dos testes”, informa Iohan Struck. “A expectativa é que não demore mais que duas semanas até a finalização do processo.”

O edital está disponível no site da SES.

Casos no DF

Nesta quarta-feira (17), segundo dados divulgados pelo painel Covid-19 do Governo do Distrito Federal (GDF), a capital registrou aumento de 455 casos confirmados do novo coronavírus nas últimas 18 horas. Com isso, já são 25.833 pessoas infectadas com o vírus desde o início da pandemia, incluindo óbitos e casos recuperados.

As localidades do DF com mais casos confirmados são Ceilândia, com 3.234 casos, Plano Piloto, com 1.954 casos, e Taguatinga, com 1.767 casos.

O número de casos recuperados bateu recorde pelo segundo dia consecutivo. De acordo com os dados do GDF, desde o boletim divulgado na noite de ontem, 1.448 novos pacientes estão livres do vírus. Desde o início da pandemia, já são 16.621 pacientes recuperados, o equivalente a 64,3%.

No mesmo período, ainda segundo o painel, a capital também teve aumento de 9 óbitos em relação a ontem, que teve número recorde de óbitos notificados. Já são, portanto, 357 vítimas fatais, sendo 323 moradores do DF e 34 de outros estados da Federação e que estavam em tratamento em hospitais do DF.

Com informações da Agência Brasília

