Mais de 2000 testes de coronavírus realizados no DF nesta quarta-feira

A Secretaria de Saúde divulgou, nesta quarta-feira (6), que as locações de testagem rápida espalhadas pelo Distrito Federal realizaram, ao todo, mais de 2.100 exames para identificação de coronavírus, dos quais 23 pacientes foram confirmados com Covid-19.

As locações que mais fizeram testes foram a Paróquia São Pedro de Alcântara (337), no Lago sul, o JK Shopping (254) e o IESB Ceilândia (237).

A base com mais casos foi a de Planaltina, com cinco confirmações para o novo coronavírus.

Um caso foi identificado no Parque da Cidade, outro no Iguatemi Shopping e em Sobradinho, por praça. Já na Paróquia São Pedro de Alcântara, no Park Shopping e no Bezerrão foram identificados 4 casos. A Unieuro de Águas Claras testou positivo em três casos.

No JK Shopping e no IESB Ceilândia nenhum paciente foi diagnosticado com a doença.

