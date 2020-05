Mais de 200 vagas de emprego abertas nas agências do trabalhador

PUBLICIDADE 

O número de vagas oferecidas pelas agências do trabalhador para técnicos de enfermagem dobrou. São 40 oportunidades nesta sexta-feira (15). O salário oferecido é de R$ 1.445, mais benefícios. Ao todo, agências espalhadas pelo Distrito Federal estão com 202 vagas abertas.

Outras duas áreas também estão com grande número de ofertas: 70 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, com salário de R$ 1.329,29, e 50 postos para vendedor pracista, com remuneração de R$ 1.184.

Os maiores salários são destinados a profissionais analistas de desenvolvimento de sistemas, com remuneração de R$ 8.255,97 e quatro vagas abertas, e para técnico de planejamento de obras, com uma oportunidade e salário de R$ 2.150.

Foram abertas, entre outras, vagas para açougueiro, analista de recursos humanos, bombeiro hidráulico, empacotador, motofretista e subgerente de loja. Para essas vagas, os salários variam entre R$ 1.128 e R$ 2 mil.

Os interessados em concorrer às vagas deverão acessar o aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das agências do trabalhador entre 8h e 17h, de segunda a sexta-feira.

Com informações da Agência Brasília