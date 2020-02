Mais de 200 motoristas são autuados por dirigir embriagados

PUBLICIDADE 

247 motoristas foram autuados por dirigir embriagado nos primeiros dois dias de Carnaval no Distrito Federal. Destes, três cometeram crime de trânsito por dirigir com uma quantidade de álcool no sangue maior de 0,34 ml.

Além das ações de controle de tráfego dos grandes blocos carnavalescos no Setor Carnavalesco da Funarte, as equipes seguem atuando exclusivamente em abordagens e blitzes em pontos nas proximidades dos desfiles.

O subcomandante do Cptran, tenente-coronel Luis Marcelo, alerta sobre os perigos de assumir a direção sob efeito de álcool. “É muito importante que os foliões não dirijam após ingerir bebida alcóolica, para não provocarem acidentes, colocando em risco a própria vida e a de outras pessoas”, ressalta. “Escolher um amigo da vez para dirigir ou utilizar transporte público ou ainda táxis e transporte por aplicativo são as melhores opções”, orienta.

Juntamente com a Secretaria de Mobilidade (Semob), o BPTran e a PMDF definiram pontos para embarque e desembarque para táxis e transporte por aplicativos. A medida vai facilitar o acesso dos foliões. Confira, abaixo, os locais definidos.

Carnaval no Parque – estacionamento público ao lado do TCDF

Museu da República – estacionamento público entre a Biblioteca Nacional e o Touring

Parque da Cidade – primeira faixa de trânsito da via em frente ao Estacionamento 4 (local do evento)

Praça dos Prazeres – estacionamento em frente ao Banco do Brasil (CLN 201)

Setor Carnavalesco Sul (SCS) – via pública entre as quadras 1 e 2 do Setor Comercial Sul

Setor Carnavalesco Norte – Estacionamento do SBN à margem do Eixo L

Funarte

Dias 23 e 24 (domingo e segunda-feira): via entre o Parque da Cidade e o Centro Comercial Brasil 21 e a via entre a 5ª DP e o estacionamento do Estádio Nacional.

Dia 25 (quarta-feira): estacionamento do Planetário, margem da via N1 e estacionamento entre a Funarte e a feira da Torre, margem da via S1.

Com informações da Agência Brasília