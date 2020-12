Mais de 170 motoristas são flagrados pela PM dirigindo sob efeito de álcool durante fim de semana

PUBLICIDADE

Durante esse fim de semana ,a Polícia Militar flagrou mais 170 motoristas dirigindo sob efeito de álcool no Distrito Federal. No domingo, os agentes dos batalhões de Policiamento de Trânsito e de Policiamento Rodoviário notificaram 58 motoristas sob efeito de álcool. No sábado, 118 foram advertidos.

As operações de fiscalização nas rodovias e cidades foram intensificadas pelo Comando de Policiamento de Trânsito (CPTRAN) a fim de evitar acidentes no fim de ano. A proposta é fazer com que menos motoristas bebam nas confraternizações e assumam a direção do veículo, colocando a vida dela e de outras pessoas em risco.

Tanto o BPTRAN quanto o BPRV farão pontos de bloqueio em todo o Distrito Federal para preservar vidas.

A PM reforça o pedido de prudência aos motoristas para evitar dor e sofrimento nos últimos dias de 2020 provocados por acidentes de trânsito.