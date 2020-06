Mais de 16,6 mil profissionais de hospitais públicos já foram testados para Covid-19

PUBLICIDADE 

O Governo do Distrito Federal continua testando os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia de Covid-19. Segundo o último balanço da Secretaria de Saúde 16.641 servidores e terceirizados já fizeram os testes rápidos desde o dia 9 de abril. Desses, 485 apresentaram diagnóstico positivo para o novo coronavírus.

Entretanto, não há como comprovar que os profissionais infectados se contaminaram durante o período de trabalho.

O alto número de testes reforça as ações da Secretaria de Saúde de promover ambiente tranquilo de trabalho aos servidores.

Segundo o Secretário de Saúde, Francisco Araújo, os testes para detectar Covid-19 continuarão sendo realizados entre os profissionais da pasta, como forma de evitar novos contágios.

Essa medida é importante pois estima-se que cerca de 60% do efetivo da saúde esteja na linha de frente no enfrentamento da Covid-19.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O objetivo é mantê-los protegidos. Os contaminados estão afastados e são monitorados pela pasta. Além disso, capacitações têm sido promovidas com as equipes de profissionais sobre a maneira correta de utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs), para redobrar os cuidados com o coronavírus”, explicou Francisco Araújo.

Hospitais

Ao todo, as unidades que mais realizaram testes foram os hospitais regionais de Ceilândia, com 2.696 testados e 123 positivos, e o de Taguatinga, com 2.240 testes e 103 resultados confirmados, o Hospital Regional de Samambaia (HRsam), com 1.960 testes e 52 positivos e o Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), com 1.392 exames feitos e 30 deles com a doença.

Ponto de referência no tratamento da Covid-19, o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) relizou 1.315 exames feitos e 41 deles confirmados para a Covid-19.

Veja a lista do hospitais testados:

Hospital da Região Leste (HRL) fez 1.230 exames com 29 positivos;

Hospital Regional de Sobradinho (HRS) fez 1.089 exames com 5 positivos;

Hospital Regional de Planaltina (HRPL) fez 855 exames com 10 positivos;

Hospital Regional de Brazlândia (HRBz) fez 845 exames com 11 positivos;

Hospital Regional do Guará (HRGu) fez 772 exames com 26 positivos ;

Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) fez 328 exames com 4 positivos;

Hospital da Criança de Brasília (HCB) fez 305 exames com 31 positivos;

Hospital de Apoio de Brasília (HAB) fez 280 exames com 11 positivos.