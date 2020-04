Mais de 14.600 exames em uma semana de testagem em massa

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Saúde realizou 14.617 testes rápidos em quatro dias com o intuito de identificar pessoas com coronavírus. Ao todo, o o serviço já identificou 128 novos casos da doença. A testagem é realizada por drive-thru, em diferentes pontos do DF.

Os testes são realizados nas pessoas que apresentam sintomas. Sendo constatado, por meio da triagem, é feita coleta de gota de sangue. O resultado sai em até 30 minutos e é fornecido logo após a aplicação.

A partir da próxima semana, serão dez locais para realização dos testes.

Com informações da Agência Brasília