Mais de 127 mil testes rápidos, por drive-thru, já foram feitos no DF

Importante medida para avaliar o cenário epidemiológico do Distrito Federal diante da pandemia de coronavírus (Sars-CoV-2), a testagem em massa começou em 21 de abril e já fez 127.297 testes rápidos para detecção da Covid-19, doença causada pelo novo vírus. Esta ação de saúde confirmou 3.016 casos de infecção no período.

O maior registro ocorreu na última sexta-feira (29), com 501 testes positivos para a doença. A testagem rápida ocorre de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h, em dez pontos de coleta. A partir da próxima segunda-feira (1º/6), os exames serão feitos em dez regiões administrativas (veja locais e endereços na arte abaixo).

Os testes são seguros e aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ontem (29), 5.846 exames foram feitos.

Os postos com mais registros de infectados foram: Samambaia, com 117, Paranoá, com 89, e Taguatinga e Ceilândia, com 67 cada. O menor registro foi em Brazlândia, com 8 casos e no Plano Piloto, com 11 (veja os dados completos na tabela abaixo).

Cadastro

Para fazer o exame é necessário fazer um cadastro no site testa.df.gov.br. Em seguida é preciso preencher o formulário e escolher o ponto em que será feita a testagem. A visualização das vagas é disponibilizada até dois dias seguintes à data de marcação.

A realização do exame, que detecta a presença de anticorpos gerados pelo organismo para enfrentar o vírus, não descarta a necessidade de procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na ocorrência de sintomas. Eles costumam ser detectáveis com maior segurança a partir do sétimo dia da exposição.

O drive-thru é exclusivo para pessoas sintomáticas ou que tenham histórico de contato com algum caso confirmado e residam com idosos. Além disso, devem morar nas regiões administrativas abrangidas pelo local onde o posto está montado.

Novos postos

A partir da próxima segunda-feira (1º/6), Riacho Fundo e Sobradinho II terão pontos para testagem da Covid-19, também por drive-thru. Os postos funcionarão nas administrações regionais das duas cidades.

O primeiro posto de testes atenderá os moradores do Riacho Fundo I e II, enquanto o segundo receberá moradores de Sobradinho I e II. Com os novos locais, as unidade montadas no Terraço Shopping e na Administração Regional do Guará serão desativadas.

No entanto, a população que faz parte das áreas que abrangem esses postos continuará sendo testada por meio das unidades situadas no Parque da Cidade e no ParkShopping. Já os moradores de Sobradinho contarão, novamente, com um posto de testagem rápida.

As informações são da Agência Brasília