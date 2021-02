Mais de 1,2 mil idosos estão cadastrados no Telecovid; vacinação começa nesta quarta-feira

PUBLICIDADE

O programa Telecovid já realizou o cadastro de mais de 1,2 mil idosos que serão vacinados em casa. Somente pessoas com mais de 79 anos, mais acamados ou pacientes de home care privado podem participar do agendamento. A Secretaria de Saúde estipulou a programação para que as primeiras vacinações comecem nesta quarta-feira (10).

O Telecovid não é um canal para esclarecimento de dúvidas, portanto, a Secretaria de Saúde solicita à população que só entre em contato nos telefones 190, 193 e 199 se a pessoa a ser imunizada preencher a condição de paciente acamado ou de home care privado.

A central de atendimento vem recebendo várias ligações desde a reativação. O alerta da pasta ocorre já que, muitas vezes, as pessoas ligam para tirar dúvidas gerais sobre vacinação, e as linhas telefônicas ficam congestionadas. Ao ligar nos números informados acima, a chamada é redirecionada ao serviço de atendimento da Secretaria de Saúde.

Os usuários que não se enquadram no perfil descrito não poderão agendar a vacinação. A pasta esclareceu, nesta segunda-feira (8), que alguns dos idosos cadastrados não atendem aos requisitos necessários, e outros, após os primeiros dias da vacinação e início dos drive-thrus, já receberam a primeira dose da vacina. Por isso, haverá uma revisão nos cadastrados para atualizar o número e a necessidade vigente. “ No momento em que os profissionais da Saúde fizerem o contato para confirmar o agendamento, será possível atualizar se esse paciente já foi ou não imunizado”, afirma Alexandre Garcia, subsecretário de Atenção Integral à Saúde.

Início do serviço em casa

O tempo médio de espera após o cadastramento pelo Telecovid é de uma semana, tendo em vista que existe a necessidade da verificação dos critérios estabelecidos para oferta do serviço.

O Telecovid conta com cinco servidores que estão trabalhando exclusivamente no cadastramento. Em caso de dúvidas, a Secretaria de Saúde orienta que a população acesse o site www.saude.df.gov.br/telecovid para obter os esclarecimentos necessários, pois o Telecovid funciona apenas para realizar o cadastro.

As informações são da Agência Brasília