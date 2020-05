Mais 3.689 pessoas são testadas para a Covid-19 no DF

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Saúde realizou testes para a Covid-19 em 3.689 pessoas, nessa quarta-feira (13). Do total de testados, 46 pessoas receberam diagnósticos positivos para a doença. A ação foi empregada pelo modelo drive-thru de testagem, que funciona diariamente das 8h às 17h. Os testes foram realizados nos dez pontos montados em diferentes regiões administrativas.

Desde o começo das ações de testagem, no dia 21 de abril, a pasta financiou a testagem de 66.644 pessoas. Desse total, 744 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus.

Como agendar

As pessoas que desejarem realizar o teste deverão fazer o agendamento pelo site http://testa.df.gov.br ou pelo aplicativo do e-GDF. O portal exibe informações acerca da quantidade de vagas disponíveis em cada região. Os números são atualizados a cada dois dias. A média de vagas disponibilizadas, por dia, é de quatro mil. No entanto, a procura por testes tem sido alta, com registro de 400 a 500 acessos simultâneos.

O resultado do exame é enviado para o e-mail cadastrado no site. O local de realização do teste leva em consideração a área onde o cidadão reside. Os testes receberam aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).