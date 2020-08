Mais 115 vagas de emprego para esta quinta-feira (6)

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (6), as agências do trabalhador disponibilizam 115 vagas no mercado de trabalho. Os valores variam entre R$ 1.077,00 e R$ 2,8 mil. São 16 vagas para açougueiro, uma delas com remuneração de R$ 1.550,00, sem exigir experiência e comprovação de escolaridade.

As demais oportunidades para essa profissão pagam R$ 1,2 mil mensais para quem já trabalhou no ramo e tem ensino fundamental incompleto.

O maior salário, R$ 2,8 mil, mais benefícios, é destinado a motorista carreteiro. São duas vagas para profissionais do volante, sem necessidade de apresentar comprovante de escolaridade.

Também há 17 ofertas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência: 14 para auxiliar de lavanderia, com salário de R$ 1,1 mil, mais benefícios. Não é preciso ter experiência na área, mas é exigido ensino fundamental completo. As outras oportunidades para esse segmento são destinadas a auxiliar de manutenção predial. A remuneração é de R$ 1.198,00, mais benefícios. Para se candidatar a uma das vagas é preciso ensino fundamental completo e ter atuado na função.

A lista inclui 15 ofertas de emprego para consultor de vendas, que paga R$ 100,00 semanais, além de benefícios. Não é preciso experiência, mas exige-se ensino médio completo.

Quem já trabalhou como garçom e concluiu o ensino médio tem 10 oportunidades de colocação no mercado de trabalho, com R$ 1,5 mil de salário, mais benefícios.

Aos interessados, é preciso estar atento às exigências do empregador, como escolaridade e experiência, descritas no quadro de vagas, disponibilizado pela Secretaria de Trabalho.

Quem quiser concorrer a alguma das vagas deverá acessar o aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta, entre 8h e 17h.

Para baixar o Sine Fácil gratuitamente, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular. No momento, só há disponibilidade para aparelhos com sistema operacional Android. Acesse a Play Store e pesquise pelo aplicativo. Após concluir a instalação, clique no ícone do programa para iniciar o Sine Fácil.

