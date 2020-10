Maioria do público atendido no Hospital Veterinário é de baixa renda

PUBLICIDADE

A maior parte dos tutores de animais atendidos pelo Hospital Veterinário Público (Hvep) tem renda familiar de no máximo R$ 3 mil. A informação está contida na pesquisa do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Para o levantamento, foram ouvidos 197 frequentadores do Hvep.

Na visão do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), o dado mostra que as políticas públicas do GDF têm atendido às camadas mais carentes da população, pelo menos no setor veterinário.

Os resultados

O levantamento revela que 72% dos tutores possuem renda familiar até R$ 3 mil; 22% têm renda entre R$ 3 mil e R$ 5 mil e apenas 6,5% registram rendimentos acima de R$ 5 mil.

“Essa pesquisa expôs, em números, o perfil dos atendidos no hospital, que tem por objetivo democratizar o acesso à saúde veterinária, principalmente àqueles que não possuem condições de arcar com os gastos veterinários, e essa sondagem evidenciou que o propósito do estabelecimento está sendo atingido”, avalia a diretora técnica do Hvep, Mayara Cauper.

