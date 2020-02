Lupa: distrital com lupa nas tarifas do transportes

PUBLICIDADE 

O deputado Leandro Grass (Rede) pediu uma auditoria no transporte público do Distrito Federal. Desde o aumento de cerca de 10% nas tarifas de ônibus e metrô da cidade, concedido pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), o parlamentar tem questionado os números fornecidos pelo GDF e pelas empresas que atuam na capital.

A auditoria pedida pelo distrital ao Tribunal de Contas do DF (TCDF) se dá em cima da política tarifária e da política de remuneração das empresas que formam o Sistema de Transportes Públicos Urbanos do DF (SPTU/DF).

A intenção é que o tribunal ligado ao Poder Legislativo audite a estrutura de custos que embasam a tarifa técnica e as fontes de financiamento do sistema. No pedido, Grass também pede uma avaliação técnica com relação ao sistema de bilhetagem, gerida agora pelo Banco de Brasília (BRB).

“Este é um dos meus compromissos de campanha e meu papel como deputado: fiscalizar e controlar os atos do Executivo, principalmente aqueles abusivos, como foi o caso do aumento sem justificativas das passagens do transporte público”, afirmou o distrital.