Luís Miranda perde em sentença

O deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) perdeu uma sentença para a escritora e youtuber Giselle Sousa Pereira, 38 anos, nesta terça-feira (17) na 13ª Vara Cível de Brasília, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

O Jornal de Brasília teve acesso ao documento, com valor da causa definido para R$ 20 mil. A ré pede indenização por dano moral e direito de imagem do parlamentar, que a acusou de cometer extorsão pelos vídeos em que ela o denuncia por supostos golpes a empresários em negócios nos EUA. Cabe recurso da sentença.

Indiciamento

Giselle é citada em um indiciamento da Polícia Civil do DF (PCDF), de 27 de agosto, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

Além dela, outros nomes que criticaram as negociações de Luís Miranda também foram mencionados: Mauro Cavanha, Eder Santos Carvalho e Lauri de Matos Filho (vulgo Santista USA) estão atrelados no inquérito policial por crimes de extorsão, difamação e incitação ao crime.

À época, o político disse ao JBr que havia uma “armação” contra ele. Um indiciamento não é uma condenação, mas o início de um processo de investigação judicial .

“A perseguição e o bullying jurídico que foi feito envolvendo meu nome em acusações infundadas me causaram imensos problemas. Gente que eu nunca vi mandando mensagem de ameaças, feitas no YouTube, WhatsApp, e até uma ligação telefônica dos EUA”, conta.

Ela acredita no papel da lei e adianta que não mente nos vídeos que critica Luís Miranda.

“Eu sempre falo a verdade nos meus vídeos. Vale a pena confiar na Justiça e buscar a Justiça. Eu fiquei muito feliz com a decisão porque a Justiça chancelou a verdade”, diz ela.

“Eu não menti nos meus vídeos, apenas cumpri a função de utilidade pública de informar, embasada em fatos, documentos e pessoas que realmente foram vítimas. Vamos ver se o deputado irá cumprir o determinado pela Justiça”, espera.

Remoção dos vídeos

Segundo a ação, Luís Miranda tentava a remoção dos vídeos em que a youtuber o acusava.

O documento se refere a cinco vídeos postados por Giselle no YouTube, em que Luís Miranda pede a remoção do conteúdo da internet.

A defesa da escritora diz que os pedidos do deputado “ultrapassaram o direito à livre manifestação de pensamento e liberdade de expressão, culminando com a violação aos seus direitos da sua personalidade”, diz a sentença.

“Ações de um grupo organizado”

Em resposta à sentença de Giselle, o deputado Luís Miranda se posicionou por meio de sua assessoria de imprensa.

“A ação contra Giselle Souza foi ajuizada para explicitar as ações de um grupo organizado exclusivamente com objetivo na destruição da imagem e reputação de Luis Miranda, e obtenção de lucro de forma direta e indireta – neste caso, já analisadas e desmascaradas pela justiça. Após ações e denúncias apresentadas por Luís Miranda, vítima dos ataques infundados, a Polícia Civil do DF investigou e indiciou Giselle e demais membros pela prática dos crimes de extorsão, difamação, incitação ao crime e organização criminosa”, defende-se, citando o indiciamento da PCDF, mencionado acima nesta matéria.

O parlamentar promete se defender da sentença junto dos seus representantes, que “apresentarão recurso cabível, incluindo as novas provas obtidas pela PCDF, e todas as provas que corroboram para os ataques, que configuram em atos temerários e criminosos, acrescido das provas que resultaram inclusive na prisão em flagrante de um dos membros da organização de Giselle, denominado pela PCDF como ‘milícia virtual’”, informa.

Saiba Mais

“Meu canal é uma forma de informar as pessoas sobre política, história e projetos voluntários. Me vejo como uma voluntária. Se eu tiver em mãos uma denúncia grave e tiver provas de que algo está errado, vou denunciar e cumprir meu papel de cidadã”, explica Giselle.

No dia 8 de setembro deste ano, o programa Fantástico, da TV Globo, veiculou uma reportagem em que acusa o parlamentar de ter cometido golpes contra empresários que teriam sido enganados por ele com a promessa de investimentos milionários em suas empresas nos Estados Unidos.

Em 2014, Giselle entrou na União de Defesa da Cidadania e Combate a Corrupção (UDCCC). Já em 2017, ela virou coordenadora nacional do grupo.

A ré da sentença tem um canal no YouTube chamado Gizz Souza, com vídeos sobre política e temas nacionais.