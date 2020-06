Luís Felipe Belmonte comenta operação da PF: “Abusiva”

PUBLICIDADE

Vice-presidente do Aliança pelo Brasil, o advogado e empresário Luís Felipe Belmonte foi alvo de operação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (16). Agentes foram até a casa de Belmonte para fazer buscas e dar sequência às investigações que apuram financiamento de grupos que atentam contra a democracia brasileira.

Belmonte tachou como “abusiva” a visita da PF à residência dele. Classificou, inclusive, como “invasão”. “Eu queria saber qual a suposição. Isso se configura muito a uma coisa abusiva. Entraram no quarto dos meus filhos, de 2 anos, de 4 anos, entende? Uma coisa absurda”, disse, em entrevista ao canal CNN na frente de casa.

“Entrar no quarto dos meus filhos, dormindo, fazendo um tipo de invasão, de violência… vai ter que ter algum motivo muito forte para justificar.”

Todavia, Belmonte se mostrou tranquilo quanto às investigações. “Não tenho nada para esconder. Minha vida é transparente, eu tô tranquilo”, afirmou o advogado. Os policiais levaram celulares, um computador e documentos do empresário.

Além de vice-presidente do partido do presidente Jair Bolsonaro, Belmonte é primeiro suplente do senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e marido da deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O empresário, que vivia até alguns anos na Inglaterra, gozava de um patrimônio de R$ 66 milhões até 2018, segundo o Tribunal de Contas Eleitoral. Além de figura conhecida no judiciário brasiliense, Belmonte também é atuante no esporte local, sendo o fundador do Real Brasília Futebol Clube, time de futebol da primeira divisão do DF.

Operação

A operação da PF ocorreu a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além de Belmonte, nomes como o blogueiro Allan dos Santos e o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) também receberam agentes da PF em suas casas. Veja os alvos:

Allan dos Santos, blogueiro e dono do site Terça Livre

Luís Felipe Belmonte, advogado e vice-presidente do Aliança pelo Brasil

Daniel Silveira (PSL-RJ), deputado federal

Sergio Lima, marqueteiro do Aliança pelo Brasil

Emerson Teixeira, professor da rede pública do DF e youtuber

Fernando Lisboa, blogueiro e youtuber

Ravox Brasil, youtuber

Roberto Silva, blogueiro A ação ocorreu a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).