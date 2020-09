Lotes são regularizados na expansão de Santa Maria

PUBLICIDADE

Consolidada desde 1990, a expansão de Santa Maria das quadras 416, 417, 418, 516, 517 e 518 enfim foi regularizada pelo governo. O local já conta com a infraestrutura de água, esgoto, drenagem, pavimentação e energia.

São 2.580 lotes distribuídos em 784.695,02m², onde o uso residencial é predominante, embora também estejam previstos usos comerciais, institucional, serviços, industrial e equipamentos públicos.

O projeto urbanístico foi desenvolvido pela equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e aprovado pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano (Conplan).

Com a publicação do decreto nº 41.197, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF),desta segunda-feira (14), começa a contar o prazo de 180 dias para que os lotes sejam regularizados em cartório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É importante destacar que o Projeto de Parcelamento do Solo não abrange a regularização das edificações já erguidas. Para tanto, é necessário primeiro regularizar o lote e depois entrar com processo na Central de Aprovação de Projetos de acordo com o que determina o Código de Obras e Edificações (COE).

Com informações da Agência Brasília