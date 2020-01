Loja especializada lança Workshop de aquarismo para crianças

Todo mundo já teve ou conhece alguém que teve um peixinho na vida, né?! O pet é um dos mais amados pela crianças, por exemplo. Por isso, para fechar as férias, a Kawafish, loja especializada em aquários, promove um minicurso para os pequenos praticarem junto com o papai, a mamãe ou o responsável.

No workshop, os alunos aprenderão técnicas de como montar o próprio aquário. A peça montada durante o workshop poderá ser levada para casa. O curso é realizado na manhã do dia 26 de janeiro, a partir das 8h30, na Kawafish (402 Sul).

O preço da inscrição varia de acordo com o aquário. São eles: pequeno (13L/R$385); médio (24L/R$485); e grande (39L/R$585). É possível escolher o tamanho antes da inscrição.

O valor ainda inclui substrato Inerte que auxilia na produção de nutrientes e oxigenação do espaço, e um filtro para mantê-lo limpo por mais tempo. E para decorar, itens, como um tronco, rocha dragon ou kawa, planta viva e uma luminária. Além disso, os inscritos ganham 10% de desconto nos produtos da loja Kawafish no dia do workshop e, quem não puder levar o aquário montado para casa, a Kawa se responsabiliza pela entrega. As vagas são limitadas.

SERVIÇO

Workshop aquarismo para iniciantes – Kawafish

Data: 26 de janeiro de 2020

Horário: A partir das 8h30

Local: Kawafish (CLS 402 Loja 15)

Valor: A partir de R$385

Classificação: Livre

Informações: 61 98250-0455 (Mateus) ou 61 99671-3372 (Kawafish)

Link para inscrição no Sympla: https://www.sympla.com.br/ii-workshop-de-aquarismo-para-iniciantes—kawafish__751893