Localidades temporariamente sem água devido a obras

PUBLICIDADE

Na próxima quarta-feira (14), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará a instalação de um “tê” e de uma válvula de manobra na adutora de água tratada, no complexo M-Norte, em Taguatinga e em Ceilândia. Para a execução dos serviços em segurança será necessário suspender o fornecimento de água, nesta data, das 8h às 22h, nas seguintes localidades:

TAGUATINGA:

QND, CND, QNE, CNE, QNF, CNF, QNG, CNG, QNH, CNH, QI, QNJ, QNL (2 a 10), QNM, SDEN e SOFHN.

CEILÂNDIA:

QNM (2 a 10 e entrequadras), QNN (1 a 9 e entrequadras), QNN (11 a 17), QNM (19 a 25 e entrequadras), QNM (33 a 39 e entrequadras), toda a QNO (e entrequadras) e QNP (17, 19 e 21).

As obras de substituição de redes têm o objetivo de melhorar a qualidade da água distribuída, ao utilizar uma tubulação mais moderna, em polietileno. A setorização da rede de água vai possibilitar a criação de distritos de medição e controle que irão facilitar os serviços de manutenção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O modelo de setorização implementado pela companhia prevê ainda a redução da pressão nas redes, o que vai resultar na redução de rompimentos da tubulação e vazamentos de água.

Saiba mais sobre as obras de setorização na página da Caesb.

Dicas para consumo consciente de água

A Caesb pede a compreensão da comunidade e ressalta o cuidado que todos devem ter ao utilizar a água. O volume de água consumido individualmente por cada morador impacta diretamente no abastecimento a toda a população. Confira algumas dicas para colocar em prática neste momento:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

⇒ Mantenha as torneiras fechadas para evitar desperdício, quando a água retornar

⇒ Evite lavar roupas

⇒ Não lave o carro

⇒ O jardim pode esperar a rega

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

⇒ Esqueça a mangueira. Varra a calçada

Caixa d´água

A companhia informa que toda unidade usuária deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 (outubro de 2011), da Agência Reguladora de águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa). O dispositivo estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no DF. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água.

A resolução da Adasa reforça ainda que o usuário é responsável por limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água. E, posteriormente, por limpeza e desinfecção semestral do reservatório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dos canais na internet, a população pode ter mais informações por telefone, no número 115.

As informações são da Agência Brasília