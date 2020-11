Lixão é desativado em Samambaia

PUBLICIDADE

Uma área de descarte irregular de entulho na Quadra 116 de Samambaia foi desativada pelas equipes do Polo Oeste do programa GDF Presente. Só neste ano, seis espaços dessa natureza foram desativados. Todos passaram por revitalização, foram cercados com pneus e transformados em áreas de lazer e quadras de areia para uso da população.

A cada semana, a administração da cidade e o SLU recolhem, em média, 300 toneladas de lixo. Com apoio do programa, esse número duplica. Só no caso da Quadra 116, foram recolhidas 20 toneladas de entulho. Na avaliação do governo, ainda falta colaboração de alguns cidadãos, que insistem em jogar lixo em áreas inapropriadas.

“É quase um trabalho de ‘enxugar gelo’, mas em parceria com [a Secretaria] DF Legal, intensificamos a fiscalização e buscamos punir – só assim para não ocorrer reincidência”, destaca o gerente de obras da Administração Regional de Samambaia, Márcio de Souza Santos.

A técnica de enfermagem Karina Karen Trigueiro, 33 anos, mora em frente ao lixão desativado da Quadra 116 e elogia a operação do GDF. Ela lembra que a administração limpava o local pela manhã, mas no final do dia, chegavam veículos descarregando restos de materiais de construção e móveis. “Acredito que depois do isolamento da área, vai ficar difícil o acesso dos carros”, comenta.

Em Samambaia, além da Quadra 116, também tiveram lixões transformados em áreas de lazer as quadras 312, 403, 416, 605 e 608.

Estacionamento

Próximo ao cruzamento das rodovias BR-060 e DF-180, outra equipe do GDF Presente atuou na revitalização de um estacionamento. O local, que não é pavimentado, estava em condições precárias, desgastado e com mato alto ao redor. Para melhorar as condições, todo o espaço foi nivelado e compactado. Os buracos, abertos pelas chuvas e pelo excesso de peso dos caminhões de carga, foram preenchidos com material tipo brita.

“Conseguimos sanar em dias os problemas e demandas que levariam mais de um mês para ser resolvidos” comemora o administrador de Samambaia, Gustavo Aires. Ele destaca o programa como um importante reforço aos serviços empreendidos pela administração.

Áreas rurais

Já em Sobradinho, as equipes do Polo Norte do GDF Presente começaram a atuar nesta quarta-feira (11). Entre as ações, estão definidos serviços de limpeza de bocas de lobo, recolhimento de entulhos, lavagem e sanitização dos pontos de ônibus e manutenção de estradas rurais.

No primeiro dia de trabalho, foi feito o patrolamento na estrada da Usina Bracal . De acordo com o coordenador do polo, Ronaldo Alves, serão recuperados quatro quilômetros de vias. “Como na região existe uma fábrica de areia [de construção], o tráfego de veículos pesados é intenso, por isso esta área demanda manutenção todas as vezes que estamos na cidade”, pontua.

As informações são da Agência Brasília