Linhas do Terminal Metropolitano são redistribuídas para Plataforma D

O Governo do Distrito Federal confirmou o encerramento das atividades no Terminal Metropolitano de Brasília (Touring) para 5 de janeiro de 2020, mas a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) alterou o local de operação do Serviço de Transporte Coletivo Semiurbano, as chamadas linhas do entorno, na Rodoviária do Plano Piloto. Com a redistribuição das linhas, os ônibus do entorno terão embarque e desembarque na Plataforma D (veja linhas no quadro abaixo).

A Semob disponibilizou 15 boxes da Plataforma D para receber as sete empresas do semiurbano, num total de 110 linhas que se destinam a 12 cidades do entorno do Distrito Federal. Com a mudança de local, a maioria dos usuários do transporte do entorno não precisará mais atravessar o Eixo Monumental. Eles terão acesso direto à Rodoviária, que oferece maior segurança e variedade de serviços, além de facilidade no embarque e desembarque.

Com a operação das linhas do entorno na Rodoviária, haverá alterações também nos locais de embarque e desembarque de algumas linhas do Transporte Coletivo Público do DF. Mas a maioria das linhas não sofrerá nenhuma mudança (veja quadro abaixo). As informações detalhadas estarão disponíveis para consultas nos guichês de informações das operadoras, além dos Totens da Rodoviária e cartazes que serão afixados no terminal com o mapa de ocupação das plataformas e dos boxes.

Táxis e particulares

A Semob e o Detran vão intensificar a fiscalização para impedir o trânsito de veículos não autorizados na Rodoviária. Os veículos particulares estão proibidos de circular no terminal. Os ônibus do entorno terão uma área de espera em frente à Plataforma E, como forma de agilizar a operação de embarque e desembarque.

Todas essas medidas têm objetivo de facilitar a circulação de ônibus e reduzir o tempo de permanência dos coletivos no terminal. O tempo médio de embarque é de 5 a 7 minutos.

Os táxis também estão proibidos de circular nas vias internas da Rodoviária. Haverá dois pontos de táxis na parte inferior do terminal. Os taxistas terão entrada exclusiva na ala norte (via N1), onde poderão ocupar oito vagas próximo à saída da Plataforma E. Haverá outras seis vagas para táxi na ala sul, próximo à entrada da Plataforma D. Já na plataforma superior o ponto de táxi permanecerá inalterado quanto à quantidade de vagas e local.

Os motoristas de veículos por aplicativo devem ficar atentos às alterações para a categoria. Proibidos de circular pelo terminal, eles deverão operar embarque e desembarque na parte superior da Rodoviária. Na parte inferior, esses motoristas só poderão fazer paradas rápidas no recuo da via N1, exclusivas para desembarque.

Os ônibus fretados, que transportam os servidores da Câmara dos Deputados, Senado Federal e tribunais, poderão operar embarque e desembarque no espaço entre as plataformas A e B.

Com informações da Agência Brasília