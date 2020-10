Linhas de ônibus voltam a circular no Assentamento 26 de Setembro após incêndio

PUBLICIDADE

A região do Assentamento 26 de Setembro volta a poder contar com a circulação de ônibus, nesta segunda-feira (05). As atividades na localidade estavam suspensas desde 27 de agosto, data em que foram registrados dois casos de incêndio em transportes públicos. A partir da próxima semana, as duas linhas que atendiam as vias internas do local voltam a funcionar.

Após ação conjunta de monitoramento das secretarias de Transporte e Mobilidade (Semob) e de Segurança Pública (SSP) ter verificado que a situação está normalizada, retornam a operar as linhas 0.965 (Setor O / Colônia Agrícola 26 de Setembro-Av. Hélio Prates) e 965.1 (26 de Setembro / Ceilândia-Hélio Prates-Fundação Bradesco).

Por determinação da Semob divulgada à época do incêndio dos dois ônibus, todas as linhas que transitavam pela Via Estrutural precisaram desviar os seus itinerários, evitando passar nas proximidades do Assentamento 26 de Setembro. A medida preventiva foi adotada para garantir segurança aos passageiros e trabalhadores do transporte público coletivo.

A partir de segunda-feira (5), estarão disponíveis, no site do Sistema DF no Ponto, os itinerários e horários das linhas 0.965 e 965.1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agência Brasília