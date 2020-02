Linhas de ônibus ganham reforço para os blocos do pré-carnaval

PUBLICIDADE 

Neste sábado (15) e domingo (16), os foliões que forem participar dos blocos de pré-carnaval no Plano Piloto poderão contar com reforço da frota de ônibus. As viagens extras vão acontecer principalmente aos finais dos eventos e ligam o Plano Piloto às regiões administrativas. Serão 48 linhas, 78 ônibus a mais no sábado e 154 a mais no domingo.

A operação visa atender os participantes dos blocos Samba Urgente (Setor Comercial Sul), Essa Boquinha eu já Beijei (Área externa da Funarte, no Eixo Monumental), Cafuçu do Cerrado (Setor Bancário Norte), Encosta que cresce (Setor Bancário Norte) e Cabeça do Pimpolho (EQN 208/408).

Linhas que serão reforçadas:

Piracicabana

0.620 Planaltina (Eixo Norte) /Rodoviária do Plano Piloto.

620.1 Planaltina (Avenida Independência) / Eixo Norte / Rodoviária do Plano Piloto.

616.2 Arapoangas-Estância/Eixo Norte-Sul.

0.617 Vale do Amanhecer/Eixo Norte-Sul.

0.501 Sobradinho/Plano Piloto (Eixo Norte-Sul).

501.3 Sobradinho II (Setor Oeste) /Eixo Norte-Sul.

501.4 Sobradinho I e II (Setor Oeste)/ Eixo Norte – Sul

531.1 FERCAL-Sobradinho I-II.

136.9 Varjão/Eixo Norte-Sul (Rodoviária do Plano Piloto).

0.128 Rodoviária do Plano Piloto/Granja do Torto.

152.5 Rodoviária Plano Piloto/SIG/Av. Comercial do Sudoeste/Cruzeiro

158.1 Cidade Estrutural (SIA) / Rodoviária do Plano Piloto (W3 Sul)

Pioneira

764.2 Terminal do Paranoá (Itapoã) / Rodoviária do Plano Piloto (Via Ponte JK)

180.1 São Seb. (Res. Bosque-B. Vila Nova/São José Qd.100/200) /Rod. P. P. (Ponte JK)

197.3 São Sebastião (Bairro São Francisco Qd.09-QI 23/Rod. Plano Piloto (Ponte JK).

180.2 Jardins Mangueiral/Rodoviária do Plano Piloto (Ponte JK)

2202 TR 20 – Terminal de Integração do Gama/Rodoviária do Plano Piloto (Paradora –Eixo Leste/Oeste)

3204 Setor Leste Central/BRT

3206 Setor Sul (Lado Oeste)/ BRT

170.4 São Sebastião / Barreiros

2302 TR 26 – Terminal de Integração de Santa Maria /Rodoviária do Plano (Eixinho).

160.3 Candangolândia/Rodoviária do Plano Piloto.

0.170 Rodoviária do Plano Piloto/Barreiros (EDF 14O).

3302 Terminal de Integração Santa Maria (Avenida Alagados/ DF – 290)

3307 Terminal de Integração Santa Maria/Expansão/Total Ville

Urbi

0.809 Recanto das Emas/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo).

0.870 Recanto das Emas (Q.800) -Riacho Fundo II/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo

870.1 Riacho Fundo II (QS 18- CAUB II) /Rodoviária do Plano Piloto (Eixo

0.172 Riacho Fundo/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo).

0.373 Samambaia Norte (2ª Avenida) /Rodoviária do Plano Piloto (EPNBEixo).

373.2 Samambaia Norte (1º Avenida) Rodoviária do Plano Piloto (SHIS-EPNBEixo).

0.821 Samambaia Sul (1ª Avenida) /Rodoviária do Plano Piloto (EPNB).

0.825 Samambaia Sul (2ª Avenida) /Rodoviária do Plano Piloto (EPNB).

0.160 Núcleo Bandeirante/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo).

Marechal

0.300 Setor “P” Sul/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo)

932.1 Taguatinga Norte/Rodoviária Plano Piloto.

0.306 Taguatinga Sul/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo).

154.2 Guará I-II/Rodoviária do Plano Piloto (QE34- Zoo -Eixo Sul).

306.5 Taguatinga Sul-Areal-Arniqueira/Esplanada-Rodoviária do Plano PilotoEPNB (Eixo).

0.336 Setor “‘P” Sul/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo).

0.383 Setor “P” Sul/Rodoviária Plano Piloto (Estrutural).

São José

0.322 Setor M Norte (Via LJ2) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG – Eixo)

0.331 Setor “O”(via N2) /Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural).

0.382 Setor “O” (Via Leste) /Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural).

0.403 Brazlândia (DF-240) / Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural)

35 ônibus *(FR): A ser usada no final do evento/dispersão (aplicado 6% da frota total da bacia).

343.2 QNR 5 (P2 Norte) / Rodoviária do Plano Piloto (Avenida Hélio Prates Estrutural)

0.310 Setor “O”/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo).

Com informações da Agência Brasília