Limpeza geral em todo o Itapoã

Ruas totalmente dominadas pelo lixo e pela sujeira já não são mais a realidade de milhares de moradores dos bairros Mandala e Del Lago, no Itapoã. Nesta semana, com os cuidados do GDF Presente, a região está mudando. São ações que se estendem por toda a região administrativa, com limpeza das ruas, recolhimento de entulho e sinalização das avenidas, além de limpeza de bocas de lobo e podas de árvores.

Conhecida como “Rua da Anatel”, a avenida da quadra 318 é a que estava em pior situação. Cerca de 1,5 km de sua extensão era lixo puro: restos de entulho, poda de árvores, sofás e móveis antigos, e até animais mortos eram encontrados no local. Essa realidade sempre incomodou a população, que agora comemora a intervenção do Governo. “Fiquei muito feliz que o GDF Presente veio pra cá. A gente tava se sentindo abandonado. Tudo que não prestava o povo joga aqui na rua e a possibilidade de pegar uma doença com aquele tanto de sujeira era grande. Agora, a gente vira ali e a rua está limpinha”, revela Ana Cristina Silva, 26 anos, dona de casa.

Equipes da Administração Regional, Novacap e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) estão juntas na missão. Em dois dias, oito caminhões com cerca de 60 toneladas de lixo foram retiradas da “Rua da Anatel”. Três placas sinalizando a proibição de jogar lixo também foram instaladas na avenida, que margeia a área do residencial Itapoã Parque.

“Há muitos anos, temos esse problema com o lixo exagerado, o que se tornou um cartão-postal negativo para a região. Limpávamos de dia e tinha sujeira à tarde. Agora as equipes tiraram tudo e temos vigilância na rua diariamente”, afirma o administrador do Itapoã, Marcus Cotrim. Dois funcionários da Administração Regional fiscalizam a rua diariamente até às 18h para evitar o descarte de lixo.

Quadras vizinhas, como a 378 e 379, no Del Lago, também passam por uma limpeza geral. “Ali, no Mandala, a situação era crítica, mas vai melhorar muito. Estamos com uma força-tarefa para limpar uma quantidade grande de entulhos, recuperar boca de lobos e galerias fluviais”, acrescenta o coordenador do Polo Leste, Junior Carvalho.

O SLU segue até este sábado (5), no Itapoã, para reforçar o serviço de frisagem e pintura de meio-fio com o apoio de 15 garis. A Rua do Lazer, que será inaugurada na cidade no próximo final de semana, na quadra 202 do Del Lago, será toda pintada. Os serviços de varrição e catação também seguem no local.

Outras regiões

Em Vicente Pires, o GDF Presente também segue firme nos preparativos para a temporada de chuva. A limpeza de boca de lobos está a todo vapor na Rua 5, além do recolhimento de inservíveis nas ruas 10, 10 A e 10 B. Já na Rua 8, um caminhão-pipa tem passado pelo local para diminuir a poeira, já que a cidade passa por uma série de obras de pavimentação asfáltica.

As equipes do programa seguem ainda fazendo as manutenções de vias no Areal e Arniqueiras. Cerca de 12 toneladas de massa asfáltica foram usadas nesta segunda-feira (31) e terça-feira (1º) para reparar buracos das duas regiões.

Em Samambaia, a rua da Unidade Básica de Saúde (UBS) 11, na Quadra 831, foi revitalizada com um reforço na sinalização horizontal. Além da pista, o Detran-DF pintou faixas de pedestres. O SLU também renovou a pintura dos meio-fios.

Agência Brasília