Limão, abacate, melancia e ovos caíram de preços na Ceasa em janeiro

Algumas frutas e os ovos branco e vermelho tiveram redução de preços no mês de janeiro. É o que aponta o índice Ceasa-DF. A fruta que mais apresentou baixa é o limão, com redução de 35%.

O abacate ficou 29% mais barato; a melancia, 26%. O ovo branco e o ovo vermelho tiveram redução de 12% e 10%, respectivamente, baixando a média geral do setor de ovos e grãos.

Impulsionadas pela queda do brócolis (-16%) e da alface americana (-6%), devido à baixa na demanda, as verduras ficaram 0,6% mais baratas em janeiro.

Alta

Por conta da diminuição na oferta, folhagens, pepino, chuchu, tomate e os mamões hawai e formosa tendem a ficar mais caros em fevereiro. A batata lisa e a cenoura seguem a mesma tendência, mas devido ao alto preço dos fretes.

A quaresma influencia no preço dos ovos, que deve subir por conta do aumento da demanda.

Índice Ceasa

O Índice Ceasa (ICDF) visa demonstrar o movimento dos preços praticados pelo mercado atacadista no Distrito Federal, refletindo a real situação de mercado dos principais produtos comercializados no entreposto de Brasília/DF (a Ceasa é a única fonte atual de informação de mercado do Distrito Federal). O índice acompanha 66 itens de hortifrutigranjeiros. A escolha dos produtos foi baseada na importância dentro da alimentação do brasileiro e na relevância da quantidade comercializada no lugar.

Com informações da Agência Brasília