Líder do PCC no DF é preso nesta terça-feira (3)

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) prenderam um foragido da Justiça, integrante da Facção Criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), próximo ao Shopping Popular em Ceilândia, na tarde desta terça-feira (3).

Em novembro de 2014 a Polícia Civil do Distrito Federal havia executado a Operação Tabuleiro que tinha como objetivo desarticular ações do PCC no DF e entorno. Foram realizadas diversas prisões, no entanto ainda faltava um dos alvos que estava solto.

O BOPE avistou um carro com três homens em atitude suspeita e fez a abordagem. No momento da ação policial, um dos abordados demonstrava forte nervosismo e não portava qualquer documentação. Foram realizadas algumas perguntas aos abordados e as informações ficaram muito desconexas. Diante disso, a equipe encaminhou os abordados para a 15ª DP.

Na delegacia verificou-se que se tratava de um foragido da Justiça com dois mandados de prisão em aberto por associação criminosa, além da prática de Tráfico de Drogas, Roubos e Furtos de Veículos. Segundo informações colhidas sobre a Operação Tabuleiro, o detido exercia funções importantes no PCC com atuação na região do DF. O preso foi encaminhado à Delegacia de Combate ao Crime Organizado.

