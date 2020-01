Líder de associação criminosa especializada em roubo a residência está preso

PUBLICIDADE 

A PCDF prendeu na noite de ontem (28) o líder de uma associação criminosa especializada em roubos a residências dos lagos Sul e Norte.

O grupo era investigado desde setembro de 2019, e foi totalmente desarticulado pelos polícias civis da unidade de Ceilândia.

A associação foi responsável por pelo menos cinco roubos a residências, além de diversos de veículos, que eram utilizados nas ações do bando. A 15ª DP já havia efetivado a prisão de seis criminosos, sendo duas mulheres. Três dos integrantes foram presos em flagrante, em situação que desencadeou perseguição policial e troca de tiros.

Após a prisão em flagrante, a circunscricional iniciou a busca pelos outros integrantes do bando, que foram presos na última semana de dezembro, com exceção do líder do grupo, que localizado ontem, em uma festa em Ceilândia. Durante as investigações e ações da delegacia, diversos produtos roubados foram recuperados, em especial relógios de marca, televisores e bolsas de grifes.