Licitação para transporte público sairá até fim do ano

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disse que até o final deste ano anunciará licitação para o serviço de transporte público. O contrato vigente vai até 2022, mas segundo o governador esta é uma licitação complexa, que precisa ser organizada com muita antecedência. “Precisamos de tempo para realizar audiências públicas, discussões com a sociedade e com o Ministério Público.”

Em seu discurso no lançamento do programa Acredita Microcrédito BRB, o governador criticou os ataques feitos ao seu governo pelos que o antecederam. “Não se muda dez anos de descaso da noite para o dia. Discurso fácil, dizer que está ruim, isso é fácil. Que está ruim eu sei, tanto que fui eleito para mudar”, frisou.

“O que se fez pelo metrô? O que se cobrava aqui era greve em cima de greve e aumento para metroviário. Cadê a coragem para levar para a população que precisa de um transporte melhor?”, criticou Ibaneis.

“Quem teve coragem de cobrar as empresas de transportes para que colocassem ônibus com portas dos dois lados, sob pena de cancelar o contrato, e os ônibus estão rodando aí. E a licitação vai ser feita, já determinei isso ao secretário de Transportes, Valter Casemiro”, revelou o governador.

Outro contrato que segundo Ibaneis é um problema herdado de administrações passadas é o com a empresa Sanoli, que fornece alimentos para hospitais do DF e que está sendo rescindido, por descumprimento de obrigações. Segundo Ibaneis, o caso da Sanoli “se arrasta há muitos anos”. Ele disse que a empresa presta serviços ao GDF há 30 anos e que os governos anteriores foram responsáveis pela quebra da Sanoli, ao deixar de pagar pelos serviços prestados e ainda obrigá-la judicialmente a continuar prestando serviços.

“Em 2029 paguei todas as verbas em dia, sequer havia reconhecimento dos débitos anteriores. Tudo isso nós providenciamos, mas pelo que detectamos a empresa não tem mais condições de prosseguir realizando um serviço que é essencial, que é a alimentação das pessoas que estão nos hospitais e de seus acompanhantes. Por isso estamos partindo para a rescisão” frisou.

O governador disse, ainda, que as empresas classificadas em segundo lugar no processo licitatório que escolheu a Sanoli já demonstraram interesse em assinar contrato com o GDF e afirmaram que têm condições de assumir as obrigações. “Estamos mais uma vez enfrentando problemas que não foram criados por nós, mas pedimos desculpas aos pacientes e a seus familiares.”