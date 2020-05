Licitação para construir viaduto na Epig é retomada

PUBLICIDADE 

O Governo do Distrito Federal retomou nesta semana a licitação para execução das obras do viaduto da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig). O viaduto será construído na intersecção da Epig com o Sudoeste e o Parque da Cidade.

Para não paralisar o trânsito de uma vez, as obras serão feitas por trechos. Diariamente, transitam 22 mil veículos por dia na região. A intervenção deve deixar o trânsito mais fluido, como explica o secretário de Obras, Luciano Carvalho.

“Com o viaduto, semáforos e retornos que interligam as duas vias serão retirados. Vai tirar o gargalo. O engarrafamento dentro do Parque da Cidade vai acabar, e a obra já dará mais fluidez ao trânsito”, afirma Carvalho.

Com a mudança, quem sair do Parque da Cidade em direção ao Sudoeste não terá mais de passar por semáforos e retornos. Seguirá direto para a Avenida das Jaqueiras, passando embaixo da Epig. A obra também permitirá sair do Sudoeste, na altura da avenida, e pegar a Epig sentido Plano Piloto — e vice-versa — sem a necessidade de retorno.

Corredor Eixo Oeste

Como o viaduto faz parte de uma série de intervenções do corredor Eixo Oeste, os trabalhos incluirão o alargamento de vias. A ideia é, no futuro, haja quatro faixas na Epig, sendo uma delas exclusiva para BRT.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto do corredor Eixo Oeste — com 38,7 quilômetros de extensão — prevê o alargamento de pistas e a construção de faixas exclusivas nas principais vias de ligação do Sol Nascente com o Plano Piloto, como a Hélio Prates, a EPIS e a Estrada Parque Polícia Militar (ESPM), que leva ao Terminal da Asa Sul. O objetivo é reduzir em meia hora o tempo de deslocamento até o Plano Piloto.

O investimento previsto é de mais de R$ 26 milhões (R$ 26.043.415,11). As empresas interessadas em participar da concorrência podem acessar o edital completo e anexos no site da Novacap. A licitação vai ocorrer no dia 8 de junho.