Licitação de construção do viaduto da Epig é realizada nesta quarta-feira

A licitação responsável pela construção de um viaduto na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) foi realizada na manhã desta quinta-feira (14). Ao todo, cinco consórcios possuem interesse em desenvolver os serviços. A partir de agora, a documentação apresentada por cada empresa interessada na obra vai ser analisada para assegurar que as especificações presentes no edital foram cumpridas.

“Hoje demos o pontapé inicial para tirar mais essa importante obra para a população do Distrito Federal do papel”, ressalta a secretária executiva da Secretaria de Obras, Janaína Chagas. “Nossas licitações são regidas pela Lei nº 8.666/93, que, além de regulamentar a ordem dos procedimentos, estabelece diversos prazos que devem ser rigorosamente cumpridos.”

O viaduto será construído na intersecção da Epig com o Sudoeste e o Parque da Cidade – local por onde passam, em média, 25 mil veículos por dia. O investimento previsto é de R$ 27 milhões, com geração de 180 empregos, entre diretos e indiretos.

Os trevos na Epig serão construídos em trincheiras (de forma subterrânea). Com a mudança, quem sair do Parque da Cidade em direção ao Sudoeste não terá mais de passar por semáforos e retornos: seguirá direto para a Avenida das Jaqueiras, passando sob a Epig. A obra também permitirá sair do Sudoeste, na altura da avenida, e pegar a Epig no sentido Plano Piloto — e vice-versa — sem a necessidade de retorno.

“Com o viaduto, semáforos e retornos que interligam as duas vias serão retirados. Teremos mais fluidez no trânsito da região”, pontua o subsecretário de Acompanhamento e Fiscalização de Obras do GDF, Ricardo Terenzi.

As informações são da Agência Brasília