Licenciamento ambiental irá gerar empregos em comércio, indústria e construção civil

Nesta semana, o Brasília Ambiental concedeu licenciamento ambiental que deve gerar cerca de 40 mil empregos. As oportunidades estão destinadas aos setores da construção civil, do comércio e da indústria.

O empreendimento faz parte do programa Desenvolve DF, localizado no Polo Logístico do Recanto das Emas. Ele terá capacidade de instalação de aproximadamente 400 empresas, com lotes de tamanho que variam entre mil e 30 mil metros quadrados.

O projeto prevê ainda a criação de uma via entre o Recanto das Emas e a Samambaia. O programa tem como objetivo atender as demandas por área para comércio do tipo atacadista na capital, contribuindo com a oferta de lotes regularizados que atendam as diretrizes propostas no Estudo Ambiental realizado.

De acordo com o superintendente de Licenciamento Ambiental do Instituto, Alisson Neves, o projeto urbanístico tem por objetivo a criação de lotes para comércio, comércio e indústria. “O licenciamento ambiental é o primeiro passo para instalação do polo logístico que impulsionará a economia com a geração de renda e empregos em Samambaia e Recanto das Emas”, destacou,

Desenvolve DF

O programa Desenvolve DF da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) foi criado para substituir o atual Pró-DF II com a proposta de um novo modelo para implantação e regularização de empresas no DF e está previsto na Lei nº 6468, aprovada na Câmara Legislativa do DF e sancionada pelo governador Ibaneis Rocha, em dezembro de 2019.

Com informações da Agência Brasília