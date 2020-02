Libras: IFB e Secretaria de Saúde reforçam parceria para 2020

PUBLICIDADE 

Após capacitar 300 servidores em 2019, o Instituo Federal de Brasília (IFB) iniciará, nesta terça-feira(11), mais uma turma de formação em língua Brasileira de Sinais (Libras) para os funcionários da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

Com foco no atendimento ao público, a equipe de professores, todos fluentes em Libras, apresentará dinâmicas próprias e de ações inclusivas, buscando uma abordagem mais humanizada no atendimento. A atividade será ministrada pelo professor do IFB Leandro Torres, mestrando em Estudos da Tradução na Universidade de Brasília (UnB).

A aula inaugural será terça-feira (11), no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), para 40 servidores da secretaria. Ainda neste semestre serão disponibilizadas mais 80 vagas para o curso intermediário, com realização prevista para o campus da UnB na Asa Norte.

“A oferta desses cursos é um grande benefício à comunidade surda. Eles se sentem mais seguros e bem atendidos, sem passar por constrangimentos na hora do atendimento”, relatou a professora de Libras do IFB Valdilene Chaves Furtado de Oliveira.

“Hoje o IFB tem um quadro de professores altamente qualificado para formação profissional em atendimento às especificidades da sociedade. Estamos abertos para dialogar com as instituições que prestam serviço à população e, principalmente, para apoiar ações que vão ao encontro da legislação de inclusão social vigente. Além disso, as atividades reforçam a missão do IFB como fomentador social na ampliação de atendimento ao cidadão surdo do Distrito Federal”, esclarece a coordenadora de Políticas Inclusivas do IFB, Alessandra do Carmo Fonseca.

SERVIÇO

11 de fevereiro (terça-feira), às 14 horas

Hospital Regional de Taguatinga (HRT), Setor C Norte, Área Especial 24

Com informações da Agência Brasília.