Liberado pagamento das bolsas Alimentação e Alimentação Creche

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (25) mais de 129 mil crianças matriculadas nas instituições conveniadas da Secretaria de Educação e estudantes da rede pública de ensino foram beneficiadas pelos cartões Bolsa Alimentação (BA) e Bolsa Alimentação Creche (BAC) com o recebimento do crédito referente ao mês de setembro.

Os auxílios foram criados no início da pandemia da covid-19 pelo Governo do Distrito Federal para garantir que nenhum estudante fique sem assistência alimentar e nutricional no período de suspensão das aulas presenciais.

Também foi estendido para 25 de outubro o prazo para utilização dos créditos do Cartão Material Escolar.

Os beneficiários que ainda não buscaram os cartões devem procurar as regionais de ensino. Apenas em Sobradinho a entrega é nas próprias escolas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsa Alimentação

Beneficiários da Bolsa Alimentação recebem conforme os dias em que o estudante estaria na escola. Em setembro, foram 21 dias úteis. Para aqueles que faziam uma refeição na escola, estão sendo creditados R$ 83,58. Já os estudantes que faziam duas refeições têm crédito de R$ 167,16.

O total investido no BA em setembro é de R$ 9.491.846,28. Têm direito a receber o Bolsa Alimentação todos os 106 mil estudantes que fazem parte do programa Cartão Material Escolar (CME), ou seja, matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal, cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família.

Quem não recebeu valores nos pagamentos passados, receberão créditos retroativos este mês junto ao benefício de setembro. Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com a Ouvidoria, pelo número 162, ou pelo site .

BAC

O pagamento de R$ 150 do Bolsa Alimentação Creche (BAC) é destinado a cada criança de 0 a 5 anos matriculada nas instituições parceiras da SEEDF. São mais de 21,5 mil beneficiadas pelo programa. Em setembro, a Secretaria de Educação vai repassar às famílias R$ 3.437.850, sendo R$ 2.764.915 para crianças das creches, de 0 a 3 anos, e R$ 672.935 para crianças da pré-escola, de 4 a 5 anos de idade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Material escolar

Também esta semana foi ampliado para o dia 25 de outubro o prazo de utilização do crédito do Cartão Material Escolar (CME), que iria até esta sexta-feira, 25 de setembro.

Estudantes da Educação Infantil, do Ensino Especial e do Fundamental receberam R$ 320 cada. No Ensino Médio, o aluno recebe R$ 240. Desde o início do ano letivo, são R$ 33 milhões injetados na economia do Distrito Federal com o CME.

Com o prazo estendido para uso dos últimos créditos, cada beneficiário pode conferir o valor ainda disponível no aplicativo BRB Card Pré-pago. O cartão deve ser utilizado em papelarias credenciadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Com informações da Agência Brasília