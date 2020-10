Liberado pagamento das bolsas Alimentação e Alimentação Creche

O pagamento dos cartões Bolsa Alimentação e Bolsa Alimentação Creche foi realizado nesta quarta-feira (28). Nos lotes, foram beneficiados 127.849 estudantes da rede pública de ensino e 21.414 crianças matriculadas nas instituições conveniadas à Secretaria de Educação.

Os auxílios foram criados no início da pandemia da Covid-19 pelo Governo do Distrito Federal para garantir que nenhum estudante fique sem assistência alimentar e nutricional no período de suspensão das aulas presenciais. O investimento total em outubro chegou a R$ 12.026.084,81.

Têm direito a receber a Bolsa Alimentação todos os 106.435 mil estudantes que fazem parte do programa Cartão Material Escolar (CME), ou seja, matriculados na rede pública de ensino do DF, cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família.Beneficiários da Bolsa Alimentação recebem conforme os dias em que o estudante estaria na escola. Em outubro, foram 19 dias úteis. Para aqueles que faziam uma refeição na escola, foram creditados R$ 75,62. Já os estudantes que faziam duas refeições tiveram crédito de R$ 151,24. O total investido em outubro no auxílio foi de R$ 8.587.029,10.

Creches

A Bolsa Alimentação Creche tem valor fixo, R$ 150,00 mensais, e é destinada a crianças de 0 a 5 anos matriculadas em unidades de ensino da rede pública e nas instituições parceiras da Secretaria de Educação. Neste mês, foram 21.414 beneficiadas, com investimento total de R$ 3.439.055,71.