Leitos na UTI Neonatal do Hmib desbloqueados

PUBLICIDADE 

A UTI Neonatal do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) agora tem 24 leitos abertos aos bebês recém-nascidos que necessitam do serviço. Isso é resultado do esforço da atual gestão para garantir atendimento de qualidade à população.

Um deles é o pequeno João Miguel, internado na unidade há mais de uma semana. Com poucos dias de vida, ele apresentou complicações respiratórias. Acabou sendo transferido do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) para a UTI Neonatal do Hmib, onde foi atendido pela equipe de profissionais. Agora, já apresenta melhora na sua condição.

“Quando ele nasceu, estava muito roxo, com dificuldade para respirar”, contou a mãe, Anatanyely Figueiredo, que acompanha de perto a recuperação do seu filho. “Falaram que só no Hmib há médicos especializados e a melhor estrutura para atender à situação dele. Graças a Deus, conseguiram um leito para ele. Foi ótimo.”

Melhora no atendimento

Outro que comemora a novidade é Welyson Silva. Ele está com o filho internado desde quarta-feira (18). O pequeno Pietro nasceu prematuro e precisa ficar em observação na UTI. Enquanto estava lá, os profissionais de saúde descobriram que o bebê apresenta um problema no pulmão, agora em tratamento. “Agradeço muito por esse atendimento. Espero já passar o Natal com ele e a mãe em casa”, disse Welyson.

“Ter essa assistência especializada é garantir a possibilidade do melhor atendimento ao público do DF como um todo”, ressalta o diretor do Hmib, Rodolfo Alves. “Hoje, por meio desses leitos, conseguimos salvar a vida de recém-nascidos com menos de 24 semanas e abaixo de 500 gramas, o que era impossível há alguns anos.”

Medidas importantes

Desbloquear os leitos só foi possível após a adoção de duas medidas essenciais para o hospital. Uma delas foi garantir que mais profissionais estivessem disponíveis para o atendimento. Isso aconteceu depois que 24 servidores foram remanejados do HRSM para o Hmib, com horário ampliado de 20 para 40 horas. Entre eles estão médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas.

“Com a vinda deles, abrimos os quatro leitos, de acordo com as regras do Ministério da Saúde”, explica a chefe da neonatologia do Hmib, Sandra Lins. “Isso mostrou que a Secretaria de Saúde está empenhada em ajudar o hospital e os pacientes que, muitas vezes, nascem com a necessidade de cirurgias imediatas após o nascimento.”

Outra medida adotada foi a instalação de quatro monitores doados pelo Ministério da Saúde para verificar os sinais vitais. Além disso, também vieram para a UTI Neonatal respiradouros e bombas de infusão. O ministério doou, este ano, 80 monitores e 47 desfibriladores para a saúde do DF. Os equipamentos reforçaram os centros obstétricos da rede pública e possibilitaram ainda a abertura de leitos na UTI do Hospital Regional do Gama (HRG).

Com informações da Agência Brasília.