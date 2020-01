Leilão do GDF arrecada R$ 975 mil com veículos e outros bens

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Economia arrecadou R$ 975.610,00 com a venda de veículos e outros bens inservíveis nesta sexta-feira (24). Todos os 197.350 itens que o Governo do Distrito Federal (GDF) colocou à venda por não estarem sendo mais utilizados foram arrematados.

Segundo a pasta, os recursos obtidos serão destinados a investimentos em diversas áreas.

O lote que recebeu o maior lance, composto por mesas e cadeiras escolares, foi arrematado por R$ 115 mil. Foram vendidos ainda 49 veículos, incluindo ambulâncias e ônibus, e vários outros objetos como armários, cadeiras, máquinas e equipamentos.

“O objetivo desse leilão é dar a destinação correta para bens que não são mais utilizáveis. Ao invés de serem descartados, podem voltar em investimentos para a população”, destaca o diretor de Patrimônio Mobiliário da Secretaria de Economia, Lúcio Américo Cordeiro.

Mais de 100 pessoas foram ao pátio de leilões. Além disso, pela primeira vez puderam ser realizados lances pela internet. Os compradores que arremataram on line devem fazer o pagamento em até 24h. Já os que estavam presentes, fizeram o pagamento no momento do leilão, além de pagar a taxa de 5% do leiloeiro e o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre a transação.

Com informações da Agência Brasília