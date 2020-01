Lei favorece crianças com parquinhos adaptados

PUBLICIDADE 

O Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) publicou na sua edição de quinta-feira, 02 de janeiro de 2020, a sanção da Lei de número 6.472, que estabelece normas para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência. A lei determina que no planejamento e instalação de playgrounds em jardins, parques, áreas de lazer e áreas abertas ao público em geral, ainda que localizados em propriedade privada, devem constar brinquedos adaptados para crianças com mobilidade reduzida.

A lei foi sancionada pelo vice-governador em exercício, Paco Britto, e já está em vigor desde a sua publicação. O secretário de Justiça e Cidadania do DF, Gustavo Rocha, que exerce interinamente a Secretaria da Pessoa com Deficiência, elogiou a iniciativa que contemplará as crianças.

“Temos que dar atenção a estas pessoas já a partir da primeira infância. Não podemos aceitar o fato de que a exclusão começa desde cedo, pela falta de adaptação dos parques para contemplar as crianças com dificuldades de locomoção”, afirmou.

Com informações da Agência Brasília