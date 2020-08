Lei da suspensão da validade dos concursos já está valendo

PUBLICIDADE

O deputado distrital Claudio Abrantes (PDT) comemorou nesta sexta-feira (21/8), em suas redes sociais, a sanção do governador Ibaneis Rocha à Lei 6.662/2020, que suspende o prazo de validade dos concursos públicos do Distrito Federal.

“É uma ferramenta muito importante para que os concursos não percam a validade durante esse período de pandemia, quando é muito difícil nomear, muito difícil conseguir recursos e ter autorização para nomeações”, disse. “Mas essa suspensão nos dá a garantia de que a gente pode continuar lutando, e sonhando, pelos concursados”, concluiu.

Primeiramente formulado pelo parlamentar, o projeto de lei foi levado ao governador, para que partisse do Poder Executivo, e não corresse risco de ser invalidado. Uma vez proposto por Ibaneis Rocha, o texto foi apresentado na Câmara Legislativa na terça-feira da semana passada, 11 de agosto. O PL foi entregue à Casa por Claudio Abrantes e pelo secretário de Relações Parlamentares, Bispo Renato. A votação ocorreu no mesmo dia, durante a Sessão Extraordinária Remota.

No entanto, alguns ajustes foram necessários para que fosse feita a sanção. Desta forma, o texto final foi aprovado na última terça-feira (18/8), com a anuência de todos os parlamentares presentes durante a Sessão da CLDF.

“Agradeço ao governador Ibaneis Rocha por receber essa nossa demanda com tamanha sensibilidade, mantendo acesa a chama de milhares de pessoas que aguardam uma oportunidade de ingressar no serviço público e compor nossos quadros”, disse Claudio Abrantes. “Agradeço igualmente aos meus pares na Câmara Legislativa pela recepção maciça ao projeto”, completou.

A sanção do governador foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal desta sexta-feira (21/8).