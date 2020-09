Lavadores e guardadores de veículos serão cadastrados no DF

PUBLICIDADE

Conforme publicado no Diário Oficial (DODF) desta quarta-feira (16), a Secretaria do Trabalho vai cadastrar guardadores e lavadores de veículos em atuação nos estacionamentos públicos de todo o Distrito Federal. A alteração na Lei 577/1933 prevê que o exercício dessas atividades só será permitido para pessoas previamente cadastradas e devidamente identificadas.

O chamamento público será feito em 25 de setembro e o cadastramento poderá ser efetuado no site da Secretaria do Trabalho. Servidores das agências do trabalhador poderão auxiliar para aqueles que tiverem dificuldades.

“É importante conhecermos a dimensão disso para termos políticas públicas voltadas para este segmento. Ofertar cursos de qualificação como alternativa de mudança para essas pessoas”, defende o secretário do Trabalho, Thales Mendes Ferreira.

Após o cadastramento, a secretaria fornecerá crachá de identificação com foto. O documento deverá, obrigatoriamente, ser utilizado por todos os que atuarão nos estacionamentos do Distrito Federal. Treinamentos serão oferecidos, em um segundo momento, para lavadores e guardadores de veículos.

