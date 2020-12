Lar dos Velhinhos celebra Natal com lembranças, cantatas e almoço especial

PUBLICIDADE

O clima de Natal chegou um pouco mais cedo ao Lar dos Velhinhos, em Taguatinga. Nesta sexta-feira (18), cerca de 30 idosas residentes na instituição receberam lembrancinhas, cantatas natalinas e um almoço especial da renomada chef de cozinha Renata La Porta, com direito a rabanadas, peru ao molho de cranberry, farofa de pão com frutas secas e muito mais.

A iniciativa faz parte da campanha Nosso Natal, que está na segunda edição e foi idealizada pela primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha. Cada pasta do GDF “adotou” uma instituição credenciada na Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) para levar um pouco do espírito natalino em tempos de pandemia. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) ficou responsável pelo Lar dos Velhinhos.

Quem agradece pela ação são residentes como Maria Sabina de Oliveira, de 90 anos. Há seis anos na instituição, ela conta que eventos como esse trazem mais alegria para as idosas, especialmente em um ano tão difícil. Assim como milhares de pessoas no mundo, Maria também foi acometida pelo coronavírus, mas venceu a doença. Para ela, “momentos como esse ajudam a me sentir grata pelo dom da vida”.

Tanto é que Maria foi uma das participantes de uma apresentação musical feita pelas idosas do Lar dos Velhinhos. Com uso de máscaras, álcool em gel e respeitando as regras de distanciamento social, as residentes do Lar dos Velhinhos deram um show de descontração e alegria natalina junto com a equipe da instituição.

Logo depois, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Mateus Oliveira, agradeceu a vinda da chef Renata La Porta à instituição e por ela providenciar uma “verdadeira ceia de Natal” às idosas, com uma refeição preparada com muito carinho. “Foi a forma que nós encontramos de trazer essa alegria do Natal, que muitas vezes se reflete na confraternização de uma refeição natalina”, comentou.

Para La Porta, “não há melhor forma de espalhar amor do que por meio da comida. Saibam que essa comida foi feita com muito amor e especialmente para todos vocês”, destacou. O cardápio ainda contou com salpicão de peito de peru, tender com abacaxi e salada de folhas e outros alimentos para as idosas.

Ainda durante o almoço, o grupo musical Toccata aproveitou a oportunidade para surpreender as residentes com várias cantatas natalinas. Com um violino, um violão e uma cantora, músicas como “Hallelujah” e “Sino de Belém” preencheram os cantos do salão onde ocorria o evento.

Pandemia, Natal e alegria

O secretário Mateus Oliveira lembrou também das dificuldades que a pandemia trouxe à população durante este ano, mas destacou a importância de comemorar a saúde de todas as pessoas que estavam presentes na ocasião. “É um prazer e uma alegria estar aqui hoje e agradecer a todos que proporcionaram esse evento. Desejamos boas festas, um bom Natal e um ano de 2021 melhor para toda a nossa Brasília”, ressaltou.

“Essa é uma grande ação de amor e de alegria para as idosas e todos os nossos colaboradores. Temos muito que agradecer pela parceria. Mesmo com a tristeza da pandemia, também é um momento de alegria, pois estamos com saúde, vivos e bem. Nossa gratidão a todos vocês”, agradeceu a diretora do Lar dos Velhinhos, Maria José da Silva.

