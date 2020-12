Lançamento do projeto Natal nos Parques acontece nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e do Instituto Brasília Ambiental, lança nesta quinta-feira (17), às 17h, no Parque Ecológico Olhos D’água, o projeto Natal nos Parques, que acontecerá até o dia 6 de janeiro em dois parques ecológicos – o Olhos Dágua e o Parque Ecológico de Águas Claras.

Durante este período, serão distribuídas sementes e mudas aos frequentadores dos parques, em ação desenvolvida em parceria com a Secretaria de Agricultura, a Novacap e o Jardim Botânico, até durar o estoque. Os espaços vão estar decorados com letreiros iluminados, trazendo mensagens natalinas tradicionais em conexão com mensagens ambientais.

“A ideia é levar o espírito natalino aos parques de Águas Claras e Olhos D’água, na Asa Norte, trazendo harmonia entre pessoas e natureza. E levar, ainda mais, conscientização sobre a importância do meio ambiente”, explica o coordenador do projeto e chefe da Unidade de Educação Ambiental do Instituto Brasília Ambiental, Marcus Paredes.

De acordo com o Brasília Ambiental, com a pandemia foi possível perceber com mais evidência a importância das Unidades de Conservação como proporcionadores de bem-estar à população. “O Natal nos Parques é uma primeira tentativa de trazermos o espírito natalino integrado com a natureza. Por isso vamos caracterizar os parques com esse clima natalino, que tanto mexe com todos nós, ainda mais neste ano atípico e desafiador que estamos encerrando”, enfatiza Paredes.

