Lâmpadas de LED chegaram em mais quatro regiões do DF

Nesta semana o Governo do Distrito Federal e a Companhia Energética de Brasília (CEB) trabalharam na Fercal, em Santa Maria, no Guará e no conjunto habitacional Lúcio Costa para substituir as lâmpadas convencionais das vias pelas modernas e econômicas de LED.

Na Fercal, por exemplo, foram substituídas 165 luminárias convencionais no valor de R$ 189 mil. No Lúcio Costa serão 338, abrangendo todo o conjunto habitacional, ao custo de R$ 246 mil.

Já em Santa Maria serão duas etapas de revitalização: na Avenida Santa Maria são 368 lâmpadas trocadas ao custo de R$ 446 mil, enquanto na DF 483 são 385 lâmpadas no valor de R$ 456 mil. Os recursos são provenientes de emenda parlamentar.

Morador do Guará há 25 anos, o pedreiro Jaime Alves Ribeiro, 53 anos, conta que a região onde mora sempre esteve muito escuro. “O local ficando mais claro diminui a ação de bandidos e vândalos”, comemorou.

O auxiliar de cobrança Rodrigo Alves, 23 anos, mora em Ceilândia e diz que sempre vai ao Guará. Usuário de transporte coletivo, ele diz que as paradas ficaram mais iluminadas. “Quando cheguei, já senti a diferença. Antigamente não era tão claro. Essa troca traz mais segurança para nós”, relatou.

A dona de casa Ludmila Rocha de Carvalho, 26 anos, também observou as melhorias para a região administrativa e diz que ela ficou mais bonita. “Além de melhorar o visual, fica mais claro, dá mais segurança. Foi uma boa ação. Foi mesmo preciso fazer as trocas. Nunca tinha visto essa avenida tão clara”, afirmou.

A ação de eficiência energética foi feita em parceria com a Administração Regional do Guará, que indicou à CEB quais são os locais de maior fluxo de pessoas ou os que mais precisavam de alta luminosidade. A administradora do Guará, Luciane Gomes Quintana, explica que a nova iluminação atende aos anseios da comunidade por mais segurança. “Estamos empenhados em buscar recursos para contemplar todas as áreas críticas da cidade.”

As lâmpadas de LED são mais eficientes e 50% mais econômicas em relação às convencionais. Elas têm 60 mil horas de vida útil e perdem apenas 30% de luz quando atingem esse tempo de uso. Enquanto isso, as de vapor de sódio (comuns) queimam quando chegam a 32 mil horas de uso.

A CEB realizou ações de eficiência energética em diversos pontos do Distrito Federal. Plano Piloto, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Santa Maria, Gama, Samambaia, Riacho Fundo I, Fercal, Sobradinho II, Cruzeiro, Planaltina, Taguatinga, Ceilândia, Gama, Paranoá, Lago Norte, Lago Sul, Brazlândia, Sobradinho, Recanto das Emas e Águas Claras já foram contempladas com os serviços da companhia.

Com informações da Agência Brasília.